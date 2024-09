Die SG Heddesheim will mehr als Platz drei

Nach einer Saison des Umbruchs mit vielen Neuzugängen und einem guten dritten Platz wollen die Handballerinnen der SG Heddesheim in der neuen Spielzeit erneut oben angreifen. Dieses Mal darf es auch gerne ein wenig mehr sein. „Wir wollen keinen Druck auf die Mannschaft ausüben, allerdings haben wir nicht nur einen breiteren Kader, sondern sind auch ein Jahr weiter“, sagt Trainer Branko Dojcak und ergänzt: „Wir wollen wieder in die Top 3, wenn es mehr wird, wehren wir uns aber auch nicht dagegen.“ Der Meister steigt direkt in die Regionalliga Baden-Württemberg auf.