Ehrenamt: Großsachsenerinnen mit Herzblut, auch bei S3L

Leuterhausen. Noch ist der letzte Schlusspfiff dieser Handballrunde nicht erklungen. Die Jugend spielt ihre Qualifikation, die Aktiven haben in diversen Relegationsspielen gegen Württemberg noch die Chance, im „Nachsitzen“ den jeweiligen Ligaverbleib zu schaffen. So auch die Frauenteams der neuen Spielgemeinschaft Saase3Leutershausen, die Ende Mai in Hin- und Rückspiel noch einmal ranmüssen.