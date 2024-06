Florian Angert ist auf dem Weg

Über einen siebten Platz hätte sich Florian Angert in der Vergangenheit nicht unbedingt gefreut, jetzt freute sich der Weinheimer Triathlon-Profi über sein Abschneiden beim Ironman Klagenfurt. „Es war seit längerer Zeit das erste Mal, dass ich auf dem Rad wieder Spaß hatte und auch das Laufen ging deutlich einfacher als zuletzt, wo ich sogar gehen musste“, schreibt der 32-Jährige in seinen Social-Media-Accounts. Nach 7:59:54 Stunden war er wieder im Ziel. Sieger wurde der Franzose Denis Chevrot (7:49:11).

Im Training habe er einiges umgestellt, jetzt sei Geduld gefragt. „Ich spüre, dass ich wieder auf dem richtigen Weg bin. Jetzt muss ich dran bleiben, weil ich weiß, dass sich die ganze Arbeit über kurz oder lang auszahlen wird“, sagt der ehemalige Leistungsschwimmer der TSG 1862 Weinheim. Angerts Ziel bleibt gleich: die Qualifikation für Ironman-Weltmeisterschaft am 26. Oktober auf Hawaii. Das Ticket dafür will der Weinheimer am 18. August bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt lösen. Der Countdown läuft. AT