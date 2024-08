Florian Angert will nach Hawaii

Am Sonntag wird es ernst: Florian Angert startet bei der Ironamn-Europameisterschaft in Frankfurt und will seine in der Vorbereitung stets ansteigende Form jetzt auch im Wettkampf umsetzen. Großes Ziel des Triathleten aus Weinheim ist und bleibt die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii. „Ich konnte die ganze Zeit zuhause trainieren und mich voll darauf fokussieren. Ich fühle mich besser vorbereitet als zuletzt, habe im Training immer weitere Fortschritte gesehen und glaube daran, dass sich alle Puzzleteile früher oder später zum großen Ganzen zusammenfügen. Ich hoffe, dass ich am Sonntag im Rennen für einen interessanten Wettkampf sein werde.“