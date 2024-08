Florian Angert lässt sich nicht unterkriegen

Nach dem unfreiwillig frühen Ende nach einem Rad-Sturz beim Ironman Frankfurt muss der Weinheimer Triathlon-Profi Florian Angert seine WM-Träume ad acta leben. Die Europameisterschaft in Frankfurt bot die letzte Qualifikationschance, endete jedoch im Krankenhaus. „Es ist nichts gebrochen, jetzt müssen meine Wunden heilen.“ Seine gute Form will Angert dennoch unter Beweis stellen: Nächstes Ziel ist der Start beim Ironman 70.3 Zell am See am Sonntag und bei der Langdistanz-Challenge in Almere am 16. September.