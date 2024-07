Hitzeschlacht und Dauerregen, unterschiedlicher können zwei Tennis-Spieltage kaum sein. Während die Badenliga-Begegnung der ersten Herrenmannschaft des TC Weinheim 1902 am Samstag bei TK GW Mannheim zur Hitzeschlacht wurde, musste man am Sonntag beim Heimspiel gegen Leimen nach kurzer Zeit wegen Regens in die Halle ausweichen.