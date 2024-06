TC Weinheim 1902 will wieder oben mitspielen

Mit einem Heimspielwochenende gegen zwei ausgesprochen starke Gegner starten die Badenliga-Jungs des TC 02 Weinheim am kommenden Wochenende (Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juni, Start jeweils 11 Uhr) in die Saison: Wolfsberg Pforzheim und Markdorf sind zu Gast in der Zweiburgenstadt. Danach wird man vielleicht schon sehen können, wo die Reise für die Weinheimer hingeht. Beide Gästeteams konnten jeweils eine hervorragende Mannschaft zusammenstellen, in den Mannschaftsaufstellungen finden sich Spieler mit reichlich Bundesliga-Erfahrung. Man darf also gespannt sein, wer am Wochenende mit an die Bergstraße reist.