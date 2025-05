Lukás Lúba ist der neue Mann im Tor der S3L

Hirschberg. In der Slowakei ist in der Handballszene auf nationaler Ebene eine bekannte Größe; in Deutschland will er nun neu durchstarten und sich als professioneller Torhüter etablieren. Mit der Vertragsunterzeichnung bei der S3L eröffnen sich ihm neue Perspektiven. „Ich war schon lange auf der Suche nach einem deutschen Verein“, erzählt der 24- Jährige. „Für mich wird ein Traum wahr“, freut er sich, „ich habe jetzt ganz andere Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln“, heißt es in der Pressemitteilung der Handball-Spielgemeinschaft.