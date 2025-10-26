Handball

Pforzheim für Birkenau noch eine Nummer zu groß

Frauen des TSV Birkenau müssen sich dem Titelfavoriten geschlagen geben.

Jacqueline Tines umspielt die Pforzheimerin Ajlina Becirovic und erzielt eines ihrer vier Tore. Am Ende reichte das für Birkenau im Topspiel nicht. Foto: Armin Etzel
TSV-Frauen zeigen eine perfekte erste Hälfte
Birkenau überzeugt beim 31:21 gegen bis dahin unbesiegte HSG Walzbachtal mit starker Defensive und glänzender Torhüterin.

06.10.2025

TSV Birkenau in der Handball-Oberliga: Erstes Heimspiel, erster Sieg
Die Frauen des TSV Birkenau zeigen nach der Oberliga-Auftaktniederlage eine Reaktion. Gegen Tus Helmlingen fahren sie einen klaren Heimsieg ein.

28.09.2025

Kalte Dusche für den TSV Birkenau
Oberliga-Frauen kassieren Start-Niederlage wegen schwacher Chancenverwertung.

21.09.2025

Der TSV Birkenau siegt und leidet gleichzeitig
Die Oberliga-Frauen bringen Spitzenreiter TSV Rintheim die erste Niederlage bei. Freuen können sie sich darüber nicht wirklich

16.12.2024

Die Frauen des TSV Birkenau sind zurück in der Erfolgsspur
Nach der Derby-Niederlage gegen Heddesheim zeigt der Tabellenführer der Badenliga gegen St. Leon/Reilingen II die gewünschte Reaktion.

05.02.2024