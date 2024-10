S3L II kann sich über den ersten Punkt nicht freuen

Johnny Scholz sank in die Knie, Trainer Timo Baumann trat gegen das an der Wand hängende Seil. Die Trikots über den Kopf gezogen, versuchten etliche Spieler ihre Enttäuschung zu verbergen. Gerade hatten die Handballer der Spielgemeinschaft Saase3Leutershausen ihren ersten Regionalliga-Punkt ergattert. Doch das 34:34, das von der Anzeigetafel der Sachsenhalle leuchtete, fühlte sich wie eine Niederlage an. „Das muss jetzt erst einmal sacken. Vielleicht können wir uns mit etwas Abstand dann freuen“, sagte Lukas Gutsche.