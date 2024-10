S3L II wartet weiter auf die ersten Regionalligapunkte

Die zweite Mannschaft von S3L Handball bleibt in der Regionalliga weiter ohne Punkte und steht mit nun 0:10 Punkten am Tabellenende. Auch Drittliga-Absteiger VfL Waiblingen war für die Mannschaft von Trainer Timo Baumann beim 29:35 (10:19) eine Nummer zu groß. Zwar kam Saase3Leutershausen in Durchgang zwei nochmals mächtig auf, konnte die Partie aber nicht mehr drehen.