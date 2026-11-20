15-Jähriger betrunken und berauscht mit Auto unterwegs
Ein Jugendlicher unternimmt nachts eine Spritztour mit dem Wagen eines Angehörigen. Nach mehreren Kollisionen endet seine Fahrt.
Gerstetten (dpa/lsw) - Mit Alkohol und Drogen im Blut hat ein 15-Jähriger in Gerstetten (Kreis Heidenheim) eine nächtliche Spritztour mit dem Auto eines Angehörigen gemacht und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, kam der Jugendliche in der Nacht zum Freitag mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei geparkte Autos. Dadurch habe sich sein Fahrzeug gedreht und sei mit dem Heck gegen eine Garage geprallt.
Der 15-Jährige sei nicht verletzt worden. Wegen seines berauschten und betrunkenen Zustands musste er eine Blutprobe abgeben, ihn erwartet nun eine Anzeige. Der Schaden wurde auf 17.000 Euro geschätzt.