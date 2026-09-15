18-Jährige läuft mit Handy gegen Scheibe – Polizei warnt

Reutlingen (dpa/lsw) - Nachdem eine 18 Jahre alte Handynutzerin in Reutlingen gegen eine Glasscheibe gelaufen ist und sich dabei verletzt hat, ruft die Polizei zu mehr Aufmerksamkeit auf. «Basset uff», schrieb die Polizei auf der Plattform X.

Die junge Fußgängerin war am Montagabend durch ihr Handy abgelenkt gewesen und so heftig gegen die Glasscheibe einer Bushaltestelle gelaufen, dass diese zu Bruch gegangen war, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Die Frau musste den Angaben nach mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Polizeibeamte kehrten demnach die Scherben zur Seite und benachrichtigten die Technischen Betriebsdienste der Stadt. Die Schadenhöhe an der Bushaltestelle sei noch unklar, hieß es weiter.