Flucht durch Frankfurt

28-Jähriger nach Verfolgungsfahrt in Haftzelle

Ein Autofahrer flieht nachts vor der Polizei durch Frankfurt und durchbricht mit seinem Wagen unter anderem einen Metallzaun. Was die Beamten nach der Festnahme feststellen.

Die Polizeibeamten fanden im Auto unterschiedliche Betäubungsmittel. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizeibeamten fanden im Auto unterschiedliche Betäubungsmittel. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einer gefährlichen Verfolgungsfahrt durch Frankfurt hat die Polizei einen 28-jährigen Raser festgenommen, der nach ersten Ermittlungen berauscht am Steuer unterwegs war. Der Wagen des Mannes war einer Streife in der Nacht zum Sonntag aufgefallen, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte. «Als er die Polizei erblickte, drückte er aufs Gas.» 

Bei seiner Flucht wechselte der Mann teils auf die abgetrennten Fahrspuren des Gegenverkehrs und durchbrach eine Absperrung für die Straßenbahn sowie einen Metallzaun, wie die Polizei mitteilte. Nach der Festnahme entdeckten die Beamten demnach im Auto unterschiedliche Betäubungsmittel, der 28-Jährige hat keinen gültigen Führerschein. Er habe die Nacht zum Sonntag in einer Haftzelle des Polizeipräsidiums verbracht, hieß es.

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