5-jähriges Kind auf Laufrad angefahren und schwer verletzt

Nidda (dpa/lhe) - Ein 5-jähriges Kind ist in Nidda im Wetteraukreis von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, fuhr das Kind am frühen Montagabend mit einem Laufrad auf einem Hof. Ein Autofahrer habe das Kind übersehen und angefahren. Es wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, werde nun ermittelt.