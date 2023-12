Auto kracht in Litfaßsäule: 100.000 Euro Schaden

Kassel (dpa/lhe) - Ein 22-Jähriger ist in Kassel in eine Litfaßsäule gekracht und hat einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. Der Mann verlor am Dienstagabend wohl wegen zu hohen Tempos die Kontrolle und geriet mit dem Wagen ins Schleudern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.