Brand verwüstet Kindergarten-Rohbau
Als die Feuerwehr am Abend in Pleidelsheim eintrifft, steht ein Teil eines Rohbaus in Flammen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.
Pleidelsheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Kindergarten-Rohbau in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) ist ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, rückte die Feuerwehr am Freitagabend mit neun Fahrzeugen an. Auf angrenzende Gebäude sei das Feuer aber nicht übergegangen, hieß es.
Laut Polizei wurde niemand verletzt; der am Gebäude entstandene Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise, die bei der Ermittlung der Brandursache helfen können.