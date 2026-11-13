Drohbrief mit Pulver in Synagoge - «Intensive Ermittlungen»

Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Fund eines verdächtigen Briefes mit antisemitischem Inhalt und Drohungen in der Gießener Synagoge hat sich das darin enthaltene Pulver weder als giftig noch als gefährlich erwiesen. Die kriminaltechnische Untersuchung habe ergeben, dass die Substanz im Handel frei erhältlich sei, teilten das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Gießen mit.

Das Drohschreiben werde weiter kriminaltechnisch untersucht. Es gebe «intensive Ermittlungen» zu dem oder den unbekannten Tätern und den Hintergründen.

Zusammenhänge zu anderen Taten?

Im Mittelpunkt stehen auch mögliche Zusammenhänge mit einem ähnlichen Vorfall im Oktober in Speyer. Auch dort gab es einen Drohbrief. Darin drohte der Verfasser damit, die Synagoge in die Luft zu sprengen. Auch in diesem Brief befand sich ein Pulver.

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«Die Tat ist schon sehr beängstigend und erschreckend», sagte der Vorsitzende der Gießener Gemeinde, Dow Aviv, der Deutschen Presse-Agentur. Der Brief habe neben einem Hakenkreuz direkte Drohungen enthalten. Für die vier Menschen, die sich beim Öffnen am Donnerstag im Raum befanden, sei die Situation psychisch belastend gewesen.

Das Gemeindeleben solle weitergehen wie geplant. Auch der für Freitagabend geplante Gottesdienst sollte stattfinden. «Meine große Hoffnung und mein Wunsch ist, dass die Gemeindemitglieder, die diese Angebote in Anspruch nehmen, dass sie nicht aus Angst oder anderen Gründen sich zurückhalten und zu Hause bleiben», sagte Aviv.

Angebot psychologischer Hilfen

Polizei und Stadt hätten psychologische Hilfen angeboten. Je nach Bedarf werde die Gemeinde dies möglicherweise in Anspruch nehmen.

Die Gemeinde fühle sich von den bisherigen Sicherheitsmaßnahmen gut geschützt, sagte Aviv. Zäune und Mauern seien zwar auch eine Belastung, aber sie seien notwendig.

Insgesamt 26 Personen hatten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Synagoge aufgehalten. Sie wurden vorsorglich hinausgeleitet. Verletzt wurde den Ermittlern zufolge niemand.

Störung des öffentlichen Friedens

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, teilten LKA und Staatsanwaltschaft mit.

Der Vorsitzende des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Daniel Neumann, sagte, er sei erleichtert, dass niemand verletzt worden sei. Er hoffe, dass der Versuch, Angst zu verbreiten, nicht fruchte. Zudem hoffe er, dass der Verantwortliche schnell ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werde.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hatte die Bedrohung der jüdischen Gemeinde und deren Synagoge als «unerträglich» bezeichnet. «Wer Jüdinnen und Juden in unserem Land mit Hass überzieht und bedroht, wird mit voller Härte bestraft.»

Zahl antisemitischer Vorfälle steigt