Antisemitismus

Drohbrief mit Pulver in Synagoge - «Intensive Ermittlungen»

In der Synagoge in Gießen wird ein Drohbrief mit einem Pulver entdeckt. Die Untersuchung zeigt, dass die Substanz nicht giftig war. Die Gemeinde berichtet von Angst und Verunsicherung.

Die Täter sind weiter unbekannt. Foto: Christian Lademann/dpa
Die Täter sind weiter unbekannt.

Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Fund eines verdächtigen Briefes mit antisemitischem Inhalt und Drohungen in der Gießener Synagoge hat sich das darin enthaltene Pulver weder als giftig noch als gefährlich erwiesen. Die kriminaltechnische Untersuchung habe ergeben, dass die Substanz im Handel frei erhältlich sei, teilten das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Gießen mit. 

Das Drohschreiben werde weiter kriminaltechnisch untersucht. Es gebe «intensive Ermittlungen» zu dem oder den unbekannten Tätern und den Hintergründen.

Zusammenhänge zu anderen Taten?

Im Mittelpunkt stehen auch mögliche Zusammenhänge mit einem ähnlichen Vorfall im Oktober in Speyer. Auch dort gab es einen Drohbrief. Darin drohte der Verfasser damit, die Synagoge in die Luft zu sprengen. Auch in diesem Brief befand sich ein Pulver.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Die Tat ist schon sehr beängstigend und erschreckend», sagte der Vorsitzende der Gießener Gemeinde, Dow Aviv, der Deutschen Presse-Agentur. Der Brief habe neben einem Hakenkreuz direkte Drohungen enthalten. Für die vier Menschen, die sich beim Öffnen am Donnerstag im Raum befanden, sei die Situation psychisch belastend gewesen. 

Das Gemeindeleben solle weitergehen wie geplant. Auch der für Freitagabend geplante Gottesdienst sollte stattfinden. «Meine große Hoffnung und mein Wunsch ist, dass die Gemeindemitglieder, die diese Angebote in Anspruch nehmen, dass sie nicht aus Angst oder anderen Gründen sich zurückhalten und zu Hause bleiben», sagte Aviv. 

Angebot psychologischer Hilfen 

Polizei und Stadt hätten psychologische Hilfen angeboten. Je nach Bedarf werde die Gemeinde dies möglicherweise in Anspruch nehmen.

Die Gemeinde fühle sich von den bisherigen Sicherheitsmaßnahmen gut geschützt, sagte Aviv. Zäune und Mauern seien zwar auch eine Belastung, aber sie seien notwendig.

Insgesamt 26 Personen hatten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Synagoge aufgehalten. Sie wurden vorsorglich hinausgeleitet. Verletzt wurde den Ermittlern zufolge niemand. 

Störung des öffentlichen Friedens

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, teilten LKA und Staatsanwaltschaft mit. 

Der Vorsitzende des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Daniel Neumann, sagte, er sei erleichtert, dass niemand verletzt worden sei. Er hoffe, dass der Versuch, Angst zu verbreiten, nicht fruchte. Zudem hoffe er, dass der Verantwortliche schnell ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werde. 

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hatte die Bedrohung der jüdischen Gemeinde und deren Synagoge als «unerträglich» bezeichnet. «Wer Jüdinnen und Juden in unserem Land mit Hass überzieht und bedroht, wird mit voller Härte bestraft.»

Zahl antisemitischer Vorfälle steigt

Die Zahl der dokumentierten antisemitischen Vorfälle ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das geht aus den Daten der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) Hessen hervor. Demnach wurden im Jahr 2025 insgesamt 1.099 judenfeindliche Vorfälle registriert, deutlich mehr als in den Vorjahren. Im Jahr 2024 dokumentierte Rias Hessen nach eigenen Angaben 926 Vorfälle. Das war ein Plus von 75 Prozent im Vergleich zu 2023.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Beängstigend und erschreckend»: Jüdische Gemeinde zu Brief
Vorfall in Gießen

«Beängstigend und erschreckend»: Jüdische Gemeinde zu Brief

Ein antisemitischer Drohbrief mit Hakenkreuz und zunächst unbekanntem Pulver hat die jüdische Gemeinde in Gießen verunsichert. Auf was der Gemeindevorsitzende nun hofft.

13.11.2026

Drohbrief mit Pulver in Synagoge - «Intensive Ermittlungen»
Antisemitismus

Drohbrief mit Pulver in Synagoge - «Intensive Ermittlungen»

In der Synagoge in Gießen wird ein Drohbrief mit einem Pulver entdeckt. Die Untersuchung ergibt, die Substanz war nicht giftig. Die Täter sind noch nicht bekannt.

13.11.2026

Gießener Synagoge wegen Brief mit Pulver geräumt
Rettungskräfte im Einsatz

Gießener Synagoge wegen Brief mit Pulver geräumt

26 Menschen sind in der Gießener Synagoge, als beim Öffnen eines Briefes ein Pulver freigesetzt wird. Die Polizei hebt die Sperrungen wieder auf – doch es bleiben Fragen offen.

12.11.2026

Landeskriminalamt übernimmt Ermittlungen zu Synagoge
Rettungskräfte im Einsatz

Landeskriminalamt übernimmt Ermittlungen zu Synagoge

26 Menschen sind in der Gießener Synagoge, als beim Öffnen eines Briefes ein Pulver freigesetzt wird. Die Ermittlungen dazu und zu den Hintergründen dauern an.

12.11.2026

200 Menschen bei Mahnwache vor Heidelberger Synagoge
Anschlag auf Synagoge in Heidelberg

200 Menschen bei Mahnwache vor Heidelberger Synagoge

Nach den mutmaßlichen Anschlagsplänen eines 18-jährigen Weinheimers versammelten sich knapp 200 Menschen vor der Synagoge in Heidelberg.

24.05.2024