Kriminalität

Erneut Kabel an Mobilfunkmast beschädigt

Schon im Oktober werden an einem Mast in Emmendingen Kabel beschädigt - nun wieder. Die Polizei hält einen Zusammenhang für wahrscheinlich.

Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei mehr als 10.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei mehr als 10.000 Euro. (Symbolbild)

Emmendingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben erneut Kabel an einem Mobilfunkmast in Emmendingen beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dadurch zu Beeinträchtigungen bei Internetverbindungen, wie die Polizei mitteilte. Telefonische Mobilfunkverbindungen seien offenbar nicht betroffen gewesen. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei mehr als 10.000 Euro.

Der automatische Alarm der Anlage ging in der Nacht zum Samstag gegen 0.30 Uhr bei der Polizei ein. Daraufhin leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung ein. Auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera war im Einsatz. Die Suche nach den Tätern blieb jedoch ohne Erfolg.

Bereits Mitte Oktober waren an dem Mobilfunkmast Kabel beschädigt worden. Die Polizei hält einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten für wahrscheinlich. In welche Richtung gerade ermittelt wird, wollte die Polizei auf Nachfrage aus ermittlungstaktischen Gründen nicht konkretisieren.

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