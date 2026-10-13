Feuerwehr im Krankenhaus wegen defekter Chlordioxidanlage
Chlorgeruch in einem Krankenhaus im Landkreis Esslingen löst einen Feuerwehreinsatz aus. Die Messungen ergeben keine Auffälligkeiten. Jetzt ist die Ursache für den Geruch klar.
Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Nach dem Verdacht auf einen Chlor-Austritt in einem Krankenhaus in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) ist die Ursache für den Chlorgeruch klar. «Letztendlich kam es bei einer Desinfektionsanlage für Trinkwasser zu einem Defekt», sagte ein Polizeisprecher. Die Chlordioxidanlage habe den Geruch verursacht. Jetzt werde überprüft, wie es zu dem Defekt kommen konnte.
Die Notaufnahme im Krankenhaus war wegen des Verdachts auf einen Chlor-Austritt kurzzeitig eingeschränkt zugänglich, die Cafeteria des Gebäudes war zudem vorübergehend geräumt worden. Messungen, die die Feuerwehr in der Klinik durchgeführt hatte, hatten jedoch keine Auffälligkeiten ergeben, wie ein weiterer Polizeisprecher am Montagabend mitgeteilt hatte.
Es habe keine Gefahr bestanden, verletzt worden sei niemand. Die Versorgung von Notfallpatienten war demnach über andere Eingänge gewährleistet. Der reguläre Betrieb sei rasch wieder aufgenommen worden.