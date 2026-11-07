Gewalt zu Hause

Frau verletzt Ex-Partner nach Streit mit Messer

Nach einem Streit in einer Stuttgarter Wohnung muss ein Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und operiert werden. Was bisher über den Angriff bekannt ist.

Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.(Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa
Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.(Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 28-Jährige soll ihren früheren Lebensgefährten in einer Wohnung in Stuttgart mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Der fünf Jahre jüngere Mann wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht und musste operiert werden. Die Beamten nahmen die Frau fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden am Freitagabend in der Wohnung in Streit geraten. Dabei soll die Frau zum Messer gegriffen haben. Warum die beiden stritten, war zunächst unklar.

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