Fünf bis sieben Angreifer

Gruppe Jugendlicher greift Mann vor Hotel an

Mitten in der Nacht vor einem Hotel in Heidelberg: Ein 48-Jähriger wird von mehreren jungen Männern brutal attackiert. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Laut Polizei griffen fünf bis sieben Angreifer den 48-Jährigen an. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Laut Polizei griffen fünf bis sieben Angreifer den 48-Jährigen an. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Eine Gruppe junger Männer hat einen 48-Jährigen in Heidelberg angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, schlugen fünf bis sieben junge Männer oder Jugendliche dem Mann in der Nacht zum Samstag vor einem Hotel ins Gesicht und gegen den Kopf. Der 48-Jährige sei danach ins Krankenhaus gekommen. Was der Grund für den Angriff ist, ist noch unklar.

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