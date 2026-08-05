Wetter

Hitze in Hessen geht etwas zurück

Nach sehr heißen Tagen in Hessen gehen die Temperaturen etwas zurück. Es bleibt aber hochsommerlich.

Es bleibt sommerlich in Hessen - wenn auch nicht mehr ganz so heiß Foto: Jennifer Brückner/dpa
Es bleibt sommerlich in Hessen - wenn auch nicht mehr ganz so heiß

Offenbach (dpa/lhe) - Heute wird es in Hessen noch einmal heiß, dann gehen die Temperaturen in den nächsten Tagen etwas zurück.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach zeigt sich der Himmel heute meist heiter. Die Höchstwerte erreichen 30 bis 35 Grad, im höheren Bergland um 27 Grad. Am Nachmittag sind im Norden einzelne Gewitter möglich.

Auch am Donnerstag ist es den Angaben zufolge meist heiter und niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen zwischen 25 und 28 Grad in Nordhessen und 28 bis 30 Grad in der Südhälfte. In Hochlagen sind um die 23 Grad drin.

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Am Freitag ist es laut DWD heiter bis wolkig und es gibt nur eine geringe Niederschlagsneigung. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 26 Grad im Norden und 27 bis 29 Grad im Süden. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord.

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