Industriebehälter fällt von Ladefläche und verursacht Unfall
Ein Fahrzeug verliert einen großen Tank mitten auf der Bundesstraße. Ein dahinter fahrender Lastwagen kann nicht mehr ausweichen.
Achstetten (dpa/lsw) - Ein großer Industriebehälter ist von der Ladefläche eines Fahrzeugs gefallen und hat einen Unfall auf der Bundesstraße 30 bei Achstetten (Kreis Biberach) ausgelöst. Laut Polizei stieß der Fahrer eines Lastwagens mit dem heruntergefallenen Gegenstand zusammen. Durch die Wucht der Kollision sei der Flüssigkeitsbehälter auf die linke Spur geschleudert worden. Ein Autofahrer habe dort noch im letzten Moment ausweichen können.
Nach Angaben der Ermittler sei der sogenannte IBC-Container nicht ausreichend gesichert gewesen. IBC-Container sind meist würfelförmige Kunststofftanks, die sich in einem stabilen Metallgitter befinden und ein Fassungsvermögen von etwa 1.000 Liter haben. Sie werden in der Industrie für das Lagern von Flüssigkeiten genutzt, finden sich aber auch in manchen Gärten als Regentonne.