Junger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen
Tragischer Unfall auf der Bundesstraße: Ein 21-Jähriger prallt mit seiner Harley frontal gegen einen Lkw. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.
Biberach (dpa/lsw) - Ein junger Motorradfahrer ist nach einer Kollision seiner Maschine mit einem Lastwagen auf einer Bundesstraße bei Biberach ums Leben gekommen. Für den 21-Jährigen sei jede Hilfe zu spät gekommen, teilte die Polizei mit. Er sei am Dienstagabend noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen.
Der junge Mann sei zuvor mit seiner Harley auf der B312 in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen den Laster geprallt. Der 34 Jahre alte Lastwagenfahrer sei körperlich unverletzt geblieben. «Er erlitt einen Schock und wurde von einem Notfallseelsorger betreut», so die Polizei. Wie es genau zu dem Unfall gekommen sei, werde noch ermittelt.