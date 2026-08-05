Katze entdeckt ausgebüxte Königspython
Eine Schlange verschwindet aus ihrem Terrarium im Main-Kinzig-Kreis. Nachbarn finden nur eine große Schlangenhaut. Doch die Königspython bleibt verschollen - bis jetzt.
Brachttal (dpa/lhe) - Die ausgebüxte Königspython aus Brachttal (Main-Kinzig-Kreis) ist wieder sicher nach Hause zurückgekehrt. Gefunden wurde sie mitten in der Nacht nur wenige Meter vom Haus ihrer Halterin entfernt, wie die Polizei mitteilte: Eine schwarze Katze aus der Nachbarschaft hatte die Schlange demnach entdeckt und aufmerksam beobachtet. Anwohner bemerkten das Geschehen und riefen daraufhin die Feuerwehr und die Polizei.
Die Einsatzkräfte fingen das Tier schnell ein und übergaben es an die Besitzerin. Der Ausreißer sei wohlauf und befinde sich nun wieder in seinem Terrarium.
Die Schlange namens «Buddy» war vor mehreren Wochen aus ihrem Terrarium verschwunden. Ins Freie gelangte «Buddy» möglicherweise durch ein gekipptes Badezimmerfenster in der Erdgeschosswohnung. Auf einem Holzstapel ihres Grundstücks fanden Nachbarn vor zwei Wochen dann eine Schlangenhaut, die Ermittlern zufolge wegen ihrer Größe und auffälligen Musterung nicht von einer einheimischen Schlangenart stammen konnte.