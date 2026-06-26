Leiche nach Flächenbrand in Rottenburg entdeckt
Nach einem Flächenbrand in Rottenburg findet die Polizei einen toten Mann. Erste Hinweise deuten auf eine medizinische Ursache beim Verbrennen von Grüngut hin.
Rottenburg (dpa/lsw) - Nach einem Flächenbrand in Rottenburg (Kreis Tübingen) ist eine Leiche entdeckt worden. Ein Zeuge hatte den Vegetationsbrand entlang der Kreisstraße 6936 gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort sei schließlich der Leichnam eines Mannes entdeckt worden.
Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann beim Verbrennen von Grüngut aufgrund eines medizinischen Notfalls gestürzt und gestorben. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Das Feuer brannte am Donnerstag auf einer Fläche von bis zu 7.000 Quadratmetern in landwirtschaftlichem Gebiet. Es konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.