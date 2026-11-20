Crailsheim (dpa/lsw) - Ein 39 Jahre alter Mann soll in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) in seiner eigenen Wohnung ein Feuer verursacht haben und anschließend geflüchtet sein. Der Mann wurde festgenommen und kam in eine Justizvollzugsanstalt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Die Feuerwehr löschte demnach die Flammen, bevor sie sich weiter auf das Gebäude ausbreiten konnten. Bei der Fahndung nahmen Polizisten den Verdächtigen den Angaben zufolge am Bahnhof fest. Dabei soll er Widerstand geleistet und mehrfach in Richtung der Beamten geschlagen haben.

Ein Haftrichter setzte laut Polizei den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Schaden werde nach einer ersten Schätzung auf etwa 200.000 Euro beziffert.