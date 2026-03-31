Mix aus Wolken, Regen und Sonne in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt das Wetter auch in der Osterwoche wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf fünf bis zwölf Grad an. Dazu ziehen Regenschauer und vereinzelte Gewitter auf. Im Bergland muss auch mit Schnee gerechnet werden. In der Nacht lassen die Niederschläge nach und es kühlt auf bis zu minus drei Grad ab. Der DWD warnt vor Nebel und Glatteis.