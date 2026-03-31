Mix aus Wolken, Regen und Sonne in Hessen
Ausläufer eines Hochdruckgebiets sorgen tagsüber für milde Temperaturen, nachts kühlt es aber deutlich ab. Auch Frost und Schnee sind möglich.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt das Wetter auch in der Osterwoche wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf fünf bis zwölf Grad an. Dazu ziehen Regenschauer und vereinzelte Gewitter auf. Im Bergland muss auch mit Schnee gerechnet werden. In der Nacht lassen die Niederschläge nach und es kühlt auf bis zu minus drei Grad ab. Der DWD warnt vor Nebel und Glatteis.
Am Mittwoch wird es freundlicher. Bei 8 bis 13 Grad wechseln sich Sonne und Wolken ab, Regenfälle bleiben die Ausnahme. Nachts kühlt es erneut deutlich ab. Am Donnerstag und Freitag wird erneut ein Mix aus Sonne, Wolken und vereinzelten Regenfällen erwartet.