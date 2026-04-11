Verkehr

Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B315 im Schwarzwald

Der 32-Jähre Schweizer stirbt noch vor Ort. Wie es zu dem Unfall in einer Rechtskurve kam, ist unklar.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. (Symbolbild)

Lenzkirch (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 315 im Schwarzwald ist ein Motorradfahrer aus der Schweiz ums Leben gekommen. Wie es zu dem Unfall am Nachmittag in einer Rechtskurve bei Lenzkirch kam, ist nach Angaben der Polizei bislang unklar, es seien jedoch keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt gewesen. Der 32-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Die B315 wurde für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten.

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