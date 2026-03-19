Wetteraussichten

Sonne scheint über Hessen

Heute braucht man mancherorts in Hessen nicht mal eine Jacke, wenn man die Sonne genießen will.

In Hessen gibt es heute bestes Frühlingswetter. (Symbolbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
In Hessen gibt es heute bestes Frühlingswetter. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hessen erwartet heute strahlendes Frühlingswetter. Der Start in den Tag ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sonnig. Dazu wird es zwischen 16 und 18 Grad warm – im höheren Bergland zwischen 11 und 15 Grad. Im Laufe des Tages ziehen gebietsweise Wolken auf. Es bleibt aber trocken.

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Auch in der Nacht zu Freitag bleibt es klar und trocken, mit vereinzelten Wolken. Die Temperaturen fallen auf 5 bis minus 2 Grad. Vereinzelt ist Frost möglich. Am Freitag geht es dann mit Wolken und vereinzeltem Regen weiter.

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