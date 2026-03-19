Sonne scheint über Hessen
Heute braucht man mancherorts in Hessen nicht mal eine Jacke, wenn man die Sonne genießen will.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hessen erwartet heute strahlendes Frühlingswetter. Der Start in den Tag ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sonnig. Dazu wird es zwischen 16 und 18 Grad warm – im höheren Bergland zwischen 11 und 15 Grad. Im Laufe des Tages ziehen gebietsweise Wolken auf. Es bleibt aber trocken.
Auch in der Nacht zu Freitag bleibt es klar und trocken, mit vereinzelten Wolken. Die Temperaturen fallen auf 5 bis minus 2 Grad. Vereinzelt ist Frost möglich. Am Freitag geht es dann mit Wolken und vereinzeltem Regen weiter.