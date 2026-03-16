Wahlen

SPD gewinnt in roter Hochburg Offenbach deutlich

Bei den hessischen Kommunalwahlen in Offenbach kommt die Linke auf Platz drei - nach der CDU auf Rang zwei. Und die anderen Parteien?

Viele Stimmzettel bei den hessischen Kommunalwahlen sind riesig, weil die Bürger eine große Auswahl für ihre Kreuzchen gehabt haben. Foto: Andreas Arnold/dpa
Viele Stimmzettel bei den hessischen Kommunalwahlen sind riesig, weil die Bürger eine große Auswahl für ihre Kreuzchen gehabt haben.

Offenbach (dpa/lhe) - In Offenbach hat die SPD bei den hessischen Kommunalwahlen laut Trendergebnis ein Drittel aller Stimmen geholt. Nach Angaben des Statistischen Landesamts kam sie auf 33,3 Prozent. Im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2021 legte sie damit um 4,9 Prozentpunkte zu. 

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Es folgte am Wahlsonntag weit abgeschlagen auf Platz 2 die CDU mit 19,7 Prozent (plus 1,6 Punkte). Platz drei ging an die Linke mit 14,5 Prozent (plus 6,0 Punkte). Die Grünen erhielten 13,6 Prozent (minus 4,5 Punkte) und die FDP 5,4 Prozent (minus 0,8 Punkte). Die AfD kam in Offenbach auf lediglich 3,5 Prozent (minus 3,8 Punkte) - allerdings hatte es bei ihr vor der Wahl auch interne Querelen gegeben. 

Für Auszählungen sind teils mehrere Tage vorgesehen

Das Trendergebnis bildet laut dem Statistischen Landesamt nur einen Teil der vergebenen Stimmen ab. Lediglich die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuzchen gleich eine ganze Wahlliste gewählt haben, sind hier schon berücksichtigt. Die Stimmzettel ohne ein Listenkreuz und etwa mit auf einzelne Kandidaten verteilten Kreuzen bleiben dagegen beim Trendergebnis noch außen vor. Sie werden in den Folgetagen ausgezählt.

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