Landesfest

Take That kommt zum Hessentag

Nach 2002 kehrt der Hessentag zum zweiten Mal nach Idstein zurück – und startet gleich mit einem internationalen Pop-Highlight. Was Fans am Eröffnungsabend erwartet.

Die britische Popband wird in Idstein auftreten. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Die britische Popband wird in Idstein auftreten. (Archivbild)

Idstein (dpa/lhe) - Die britische Popband Take That wird beim Hessentag nächstes Jahr in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) auftreten. Neben neuen Titeln wie «Higher», «You're A Superstar» und «Feel My Love» dürften sich Fans auf legendäre Hits aus über drei Jahrzehnten Bandgeschichte freuen, teilte Hit Radio FFH in Bad Vilbel als Medienpartner mit. Die Band tritt beim großen Eröffnungsabend am 11. Juni auf, mit ihrer «Dreamers European Tour» ist sie im Sommer 2027 auf Europatour. 

Der 64. Hessentag wird vom 11. bis 20. Juni in Idstein gefeiert, damit wird Deutschlands größtes und ältestes Landesfest nach 2002 bereits zum zweiten Mal in dieser Stadt ausgetragen. Dieses Jahr war der Hessentag in Fulda gefeiert worden.

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