Wartung schränkt Vodafone-Kunden bei Frankfurt nachts ein
Nach einem Kabelschaden waren Vodafone-Kunden in Frankfurt und Bad Vilbel wieder am Netz. In der Nacht auf Samstag wird es erneut Einschränkungen geben.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Kabelschaden hat beim Telekommunikationskonzern Vodafone im Raum Frankfurt und Bad Vilbel zu einer Störung geführt – in der Nacht auf Samstag sind daher nun Wartungsarbeiten erforderlich. Diese würden von 1.00 Uhr bis voraussichtlich 8.00 Uhr stattfinden, teilte Vodafone mit. In dieser Zeit komme es bei den Kunden, die vom Kabelschaden betroffen gewesen seien, zu Einschränkungen bei der Nutzung von Kabelfernsehen, Internet und Festnetztelefonie.
Bei den Arbeiten müssen laut Vodafone unter anderem Bauteile ausgetauscht werden. Durch Bohrungen auf einer Baustelle war der Kabelschaden am Dienstag entstanden. Am Donnerstag meldete das Unternehmen, alle Kunden seien wieder am Netz.