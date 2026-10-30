Nach Kabelschaden

Wartung schränkt Vodafone-Kunden bei Frankfurt nachts ein

Nach einem Kabelschaden waren Vodafone-Kunden in Frankfurt und Bad Vilbel wieder am Netz. In der Nacht auf Samstag wird es erneut Einschränkungen geben.

Durch einen Kabelschaden war es zu einer Störung gekommen. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Durch einen Kabelschaden war es zu einer Störung gekommen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Kabelschaden hat beim Telekommunikationskonzern Vodafone im Raum Frankfurt und Bad Vilbel zu einer Störung geführt – in der Nacht auf Samstag sind daher nun Wartungsarbeiten erforderlich. Diese würden von 1.00 Uhr bis voraussichtlich 8.00 Uhr stattfinden, teilte Vodafone mit. In dieser Zeit komme es bei den Kunden, die vom Kabelschaden betroffen gewesen seien, zu Einschränkungen bei der Nutzung von Kabelfernsehen, Internet und Festnetztelefonie.

Bei den Arbeiten müssen laut Vodafone unter anderem Bauteile ausgetauscht werden. Durch Bohrungen auf einer Baustelle war der Kabelschaden am Dienstag entstanden. Am Donnerstag meldete das Unternehmen, alle Kunden seien wieder am Netz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vodafone: Alle Kunden wieder am Netz
Glasfaser

Vodafone: Alle Kunden wieder am Netz

Bei Bauarbeiten kommt es zu einem Schaden am Vodafone-Glasfasernetz. Zunächst sind Tausende hiervon betroffen.

29.10.2026

Vodafone-Störung soll gegen Abend vollständig behoben sein
Glasfaser

Vodafone-Störung soll gegen Abend vollständig behoben sein

Am Dienstag fällt eine Betriebsstelle des Unternehmens in Frankfurt-Ginnheim aus - mit Folgen für zahlreiche Menschen zwischen Frankfurt und Bad Vilbel. Wann die Störung behoben sein soll.

28.10.2026

Kabelschaden trifft Tausende Vodafone-Kunden
Ohne Verbindung

Kabelschaden trifft Tausende Vodafone-Kunden

Eine Betriebsstelle in Frankfurt-Ginnheim ist dem Unternehmen zufolge ausgefallen – mit Folgen. Die Störung könnte durch Bauarbeiten entstanden sein.

27.10.2026

Züge

Kabelschaden am Hamburger Hauptbahnhof schränkt Verkehr ein

15.10.2025

Verkehr

Sperrung der Bahnstrecke Bad Vilbel-Frankfurt Anfang 2024

Die Bahn läutet die letzte Phase der Bauarbeiten an der neuen S-Bahn-Trasse der Linie 6 ein. Das bringt noch einmal Einschränkungen für Fahrgäste mit sich.

25.12.2023