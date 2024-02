Wechselnde Bewölkung in der neuen Woche in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der neuen Woche erwartet die Menschen in Hessen wechselhafte Bewölkung und es bleibt weitestgehend trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Montag bedeckt. Es gibt zeitweise noch leichten Regen, der gegen Mittag in Schauer übergeht. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und elf Grad. In der Nacht zu Dienstag klingt der Regen ab. In Hochlagen sinken die Temperaturen auf bis zu minus ein Grad. Dort kann es glatt sein.

Am Dienstag bleibt es bei Temperaturen zwischen sieben und elf Grad wechselnd, zeitweise stark bewölkt. Regen bleibt überwiegend aus. In der Nacht ist stellenweise Nebel oder Hochnebel möglich bei Tiefstwerten zwischen zwei bis minus ein Grad und in höheren Lagen bis minus drei Grad. Am Mittwoch bleibt das Wetter dem DWD zufolge ähnlich. Es bleibt trocken bei wechselnder bis geringer Bewölkung und gleichbleibenden Temperaturen zum Vortag. In der Nacht zu Donnerstag ist es gering bewölkt oder klar, im Verlauf zieht stellenweise Nebel auf. Dieser löst sich laut Prognose am Donnerstag nur langsam auf. Den Rest des Tages bleibt es wolkig und trocken bei Höchsttemperaturen zwischen neun und zwölf Grad.