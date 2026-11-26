Zwei Autofahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt
Auf einer Kreisstraße gerät ein Fahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Was bisher bekannt ist.
Trossingen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß im Kreis Tuttlingen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer geriet nach Polizeiangaben am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache auf der Kreisstraße von Trossingen in Richtung Aixheim mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sein Auto mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.
Beide Fahrer erlitten demnach schwere Verletzungen und wurden von der Freiwilligen Feuerwehr aus ihren Autos befreit. Sie wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf etwa 28.000 Euro. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.