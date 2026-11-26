Trossingen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß im Kreis Tuttlingen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer geriet nach Polizeiangaben am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache auf der Kreisstraße von Trossingen in Richtung Aixheim mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sein Auto mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.