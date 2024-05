Zwei schwer verletzte Radfahrer bei Unfällen in der Wetterau

Butzbach/Echzell (dpa/lhe) - Eine Radfahrerin und ein Radfahrer sind bei zwei Unfällen mit Fahrzeugen im Wetteraukreis jeweils schwer verletzt worden. Ein 70-Jähriger wurde am Montag in Butzbach mit seinem Fahrrad beim Linksabbiegen von einem entgegenkommenden Transporter erfasst und erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 28 Jahre alte Fahrer des Transporters stand den Angaben zufolge unter Verdacht, unter Einfluss von Cannabis gefahren zu sein. Ein Vortest reagierte demnach positiv auf den Cannabiswirkstoff THC.