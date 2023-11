Brandserie in Weinheim: Treibt ein Feuerteufel sein Unwesen?

Immer wieder brennt es am Lützelsachsener Pilgerhaus. In der Nacht zu Samstag rückte die Feuerwehr wieder zu der Einrichtung der Evangelischen Jugend- und Behindertenhilfe aus, weil dort mehrere Müllcontainer in Flammen standen. Die Brandbekämpfer glauben nicht mehr an einen Zufall.

Seit gut einem Monat halten Brände in der Straße Am Pilgerhaus die Feuerwehren aus Weinheim sowie Lützelsachsen-Hohensachsen auf Trab. Die Serie begann am 9. Oktober mit zwei Einsätzen. Erst steht am Vormittag eine Fläche an der angrenzenden Horrackerstraße in Flammen. Später brennt nur eine Autominute weiter ein Mülleimer an der Straßenbahn-Haltestelle „Lützelsachsen, Pilgerhaus“.

Knall weckt Anwohner

Noch in derselben Woche, mittlerweile ist es Freitagmitternacht, wird ein Anwohner durch einen lauten Knall wach. Als er aus dem Fenster schaut, sieht der Nachbar, selbst Feuerwehrmann, wie nebenan am Müllcontainerplatz vom Pilgerhaus einer der Behälter in Flammen steht: „Er alarmierte seine Kameraden und griff beherzt zum Gartenschlauch“, erklärt Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach im Nachgang. Durch diesen Einsatz habe der Anwohner verhindert, dass sich das Feuer weiter auf Container und Gebäude ausbreitet.

Foto: Thomas Rittelmann In der Nacht zu Samstag passierte es wieder: Mülltonnen haben vor dem Pilgerhaus Feuer gefangen.

Dennoch räuchert der Qualm eines der Gebäude des Pilgerhauses aus: Die Brandmeldeanlage schlägt Alarm. Bewohner räumen das Wohnhaus, bis das Feuer gelöscht, der Rauch verflogen und die Örtlichkeit von der Feuerwehr als für sicher befunden ist. Noch bevor diese den Rückzug antritt, piepen schon wieder ihre Alarmsignale: „Während des Einsatzes meldeten Anwohner dann noch eine weitere Brandstelle an einem anderen Ort, ganz in der Nähe des ersten Einsatzes“, sagt Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach damals.

Brandursache wird ermittelt

Dann herrscht erst einmal Ruhe am Pilgerhaus. Zumindest bis Samstag: Kurz nach 1 Uhr läuten wieder die Alarmglocken der Feuerwehr. Wieder Brand am Pilgerhaus. Wieder handelt es sich um den Müllcontainerplatz. Diesmal stehen gleich mehrere Behälter in Flammen. Darunter der nagelneue Container, der bereits drei Wochen zuvor abgefackelt worden war, wie Feuerwehrsprecher Mittelbach berichtet. „Selbes Eck mit komplett identischem Einsatzverlauf. Das war mit Sicherheit kein Versehen“, so seine Einschätzung. Zumal es zwei verschiedene Brandherde gegeben habe.

Foto: Feuerwehr Weinheim