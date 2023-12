Der Weinheimer Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Die kleine Emilia sitzt schon bei Einbruch der Dunkelheit fest im Sattel. Für die erste Fahrt auf dem Karussell hat sich die Fünfjährige ein braunes Pferd ausgesucht, die zweite Fahrt gehört einem hübschen Rappen. Am Rande gönnen sich Mama und Oma einen heißen Glühwein. Die Lichter glänzen mit den Kinderaugen um die Wette.

Foto: Marco Schilling Noch ist es ruhig auf der Weihnachtsmarkt.

Der Weinheimer Weihnachtsmarkt nimmt am Donnerstag zur Eröffnung ganz langsam Fahrt auf. „Gemütlich“, freut sich Juan Salazar, der den Weihnachtsmarkt zusammen mit den anderen Gastronomen der IG Marktplatz organisiert. In der Bude vor seinem Café Florian brutzeln die ersten Zwirnswürste, der Glühwein dampft in den Töpfen. Darüber freut sich auch Marco Langer weiter oben am Marktplatz vor dem „Bratar“. Der Pfälzer genießt zusammen mit seinen Kollegen schon den zweiten Becher. „Ein bisschen süß, aber gut“, sagt er. Die Stimmung ist beschwingt und passt zum Auftakt eines Weihnachtsmarktes, der sich in historischer Kulisse abspielt.

Foto: Iris Kleefoot Ein heißer Glühwein gehört zu einem Weihnachtsmarktbesuch dazu.

Manche der 31 Buden sind noch nicht geöffnet, das soll sich am Wochenende natürlich ändern. In der Roten Turmstraße duftet es schon köstlich nach Waffeln, heißen Maroni und gebrannten Mandeln. An anderen Stände wird Weihnachtsdeko verkauft. Mit Plätzchen sind Ann-Kathrin und Melanie von der Hulii Kinderbetreuung dabei. „Von den Kindern selbstgebacken“, sagen die jungen Frauen mit den roten Weihnachtsmützen.

Foto: Iris Kleefoot Ann-Kathrin und Melanie von der Hulii Kinderbetreuung haben Plätzchen mitgebracht.

Nicht von Kindern gemacht, sondern für Kinder sind die wunderschönen Strick- und Häkelarbeiten von Jirina Gnädinger. Ein gestrickter Esel linst vorwitzige aus einem Berg von Kuscheltieren hervor. Ganz vorne stapeln sich niedliche Baby-Schuhe in zarten Pastelltönen. Die Rheinauerin ist schon das zweite Mal beim Weinheimer Weihnachtsmarkt vertreten und liebt die heimelige Atmosphäre.

Foto: Iris Kleefoot Wunderschöne Strick- und Häkelarbeiten bietet Jirina Gnädinger von "Cicci's" an.

Der Weg wird zum Genuss

Nach und nach füllt sich der Marktplatz. Schon der Weg dahin durch die Fußgängerzone ist ein Genuss. Sie präsentiert sich in das sanfte Licht der Herrnhuter Sterne getaucht. In den Bäumen hängen Lichterketten. Wer vom Schlosshof kommt, sieht die große Zeder in violettes Licht getaucht. Das Alte Rathaus am Fuße des Marktplatzes leuchtet in Blau, in Orange und Rot das Museum. Die Aktion nennt sich „Weinheimer Lichtblicke“ und soll ein besonderes Shopping-Erlebnis vermitteln.

Foto: Iris Kleefoot Angestrahlt in sanftem Blau zeigt sich das Alte Rathaus.