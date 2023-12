Antrag von CDU, FW und FDP

Rathauschef Gänshirt ging zunächst auf den Antrag von CDU, Freien Wählern und FDP aus dem Jahr 2020 ein. Darin wurde die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum gefordert. Es folgten eine Potenzialanalyse, die einen Bedarf von 370 Wohnungen bis zum Jahr 2040 sah. In seiner Haushaltsrede hatte der Bürgermeister nochmals auf die Notwendigkeit eines Neubaugebiets hingewiesen. Sein Argument: ein derzeit schrumpfendes Hirschberg. Harsche Kritik äußerte Gänshirt an der BI Hirschberg, die Verwaltung und Gemeinderat ein falsches Vorgehen vorgeworfen hatte: „Es geht hier darum, Fakten zu schaffen und dem Gemeinderat eine Entscheidungsgrundlage zu bieten.“

CDU-Fraktionssprecher Christian Würz teilte die Ansicht des Bürgermeisters: „Wir sehen auch die Notwendigkeit eines Neubaugebiets, die BI nicht. Das ist okay. Aber warum stellt sich eigentlich keiner der BI zur Kommunalwahl auf?“, wollte er wissen und spielte wie Gänshirt darauf an, dass die BI lieber den Weg der direkten Demokratie wähle, statt sich bei Wahlen zu kandidieren. Würz fügte hinzu, dass möglicherweise eine Fläche nicht ausreichen würde, um den Bedarf zu decken: „Vielleicht brauchen wir auch eine zweite Fläche.“ FDP-Gemeinderat Tobias Rell war ebenfalls sauer über die Anschuldigungen der BI. „Die Prognose gibt uns recht. Wir haben einen Wohnraumbedarf. Und dann wird man von der BI so runter gemacht.“ FW-Fraktionssprecher Werner Volk reagierte ebenso empört: „Wir haben bei dem Prozess die größtmögliche Transparenz. Dabei wird es bleiben.“ Auch für ihn sei das Neubaugebiet notwendig.

Normale Fluktuation

Den BI-Vorwurf der Intransparenz wollte auch GLH-Gemeinderätin Dr. Claudia Helmes nicht stehen lassen. Inhaltlich teilte sie deren Meinung aber: „Die GLH ist weiterhin gegen die Erschließung eines Neubaugebietes auf der knappen Fläche Hirschbergs.“ Den Bedarf mit einer schrumpfenden Bevölkerung zu rechtfertigen, wie dies der Bürgermeister in seiner Haushaltsrede getan habe, können sie nicht nachvollziehen: „Ein Rückgang um 0,2 Prozent, also 200 Personen, ist eine normale Fluktuation.“ Das Hauptargument gegen die Ausweisung bleibe aber „unser Klima und unsere Umwelt“. „Da haben wir eine Verantwortung gegenüber unseren Kindern. Und die heißt nicht, Ihnen ein Einfamilienhaus in Fußnähe zum elterlichen Wohnhaus zu schaffen“, betonte Helmes. Für sie gäbe es andere Lösungen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Brignais würde dies zeigen. Dort müsse jede Fläche, die versiegelt werde, an einem anderen Ort entsiegelt werden. Zudem sollte die Gemeinde Hirschberg ihre Bebauungspläne überarbeiten, um den vorhandenen Raum effektiver für Wohnraum zu nutzen. „Die Zeiten haben sie seit der Antragstellung im Jahr 2020 drastisch geändert. Zinsen sind gestiegen, Investoren springen ab. Neubau ist kein Selbstläufer mehr.“