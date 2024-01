Hornbach geht als Erstes in die Bütt

Die fleißigen Helfer nehmen mit Nadel und Faden letzte Handgriffe an den Kostümen vor, die Tanzgruppen feilen an ihren Schritten und Choreographien, Jessica Heckmann als närrisches Oberhaupt der Birkenauer Fastnachtskampagne 2023/24 rückt Krönchen und Robe zurecht und die Büttenredner von Hornbach bis Nieder-Liebersbach üben ihre Vorträge und Sketche: Langsam, aber sicher stehen auch in der Großgemeinde Birkenau alle Zeichen auf der fünften Jahreszeit. Welcher Birkenauer Fastnachtsverein wann und wo feiert und für welche Veranstaltungen es noch Karten gibt – das verrät ein Überblick über Birkenaus närrische Veranstaltungen.

Hornbächer Schloofmitze

Den Anfang machen die Narren aus Hornbach bereits im Januar: Unter dem Motto „Wer will schun dehom vorm Fernseh sitze, des beschde Programm gib’s bei de Schloofmitze“ laden die Hornbächer Schloofmitze gleich zweimal in die Mehrzweckhalle im Birkenauer Ortsteil ein. Die Besucher erwartet ein bunter Mix aus Film und Fernsehen, wie es vonseiten des Vereins heißt. Beginn ist jeweils um 20.11 Uhr. Für die zweite Prunksitzung am 20. Januar sind bereits alle Karten vergriffen. Demnach gibt es nur noch für die erste Sitzung am Samstag, 13. Januar, Karten. Diese können bestellt werden unter der Telefonnummer 06201/8789336 oder per E-Mail: schloofmitzehornbach@t-online.de

Foto: Sascha Lotz Das Publikum freut sich auf die Saalfastnacht: Unser Archivbild entstand im Jahr 2019 bei einer Prunksitzung der Hornbächer Schloofmitze. Die Hornbacher Narren machen auch in diesem Jahr den Anfang der närrischen Veranstaltungen in der Großgemeinde Birkenau und laden bereits in wenigen Tagen zur ersten Sitzung ein.

Freunde des Karnevals Löhrbach

Ebenfalls im Januar wird in Löhrbach gefeiert: Die Freunde des Karnevals Löhrbach (FKL) laden am Samstag, 20. Januar, und Samstag, 27. Januar, in der SKG-Halle zu ihren Prunksitzungen ein. Beginn ist jeweils um 20.11 Uhr, Einlass bereits ab 19 Uhr. Die Löhrbacher Fastnachter laden die Besucher zu einer Reise durch die Zeit ein – von den 1950er-Jahren bis in die Gegenwart.

Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten bei Tanja Kunkel (Telefon 0160/98328181, E-Mail tanjakunkel68@gmail.com). Alternativ hat auch noch die Abendkasse geöffnet.

Die FKL laden außerdem zu einer Kinderfaschingsveranstaltung ein: Diese findet am Rosenmontag, 12. Februar, ebenfalls in der SKG-Halle statt. Die kleinen und großen Besucher erwarten ab 14.11 Uhr Spiele, Musik und Bewirtung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, pro Kind werden zwei Euro Eintritt erhoben.

Birkenauer Carnevalsverein

Die Kampagne des Birkenauer Carnevalsvereins startet traditionell mit der Jugendsitzung, die in diesem Jahr am Sonntag, 28. Januar, 14.11 Uhr stattfindet. Ort des Geschehens ist wie im vergangenen Jahr die Mehrzweckhalle in Hornbach. Dort finden auch die beiden großen Prunksitzungen statt, die am Freitag, 2., und Samstag, 3. Februar, im Terminkalender stehen. Für die Jugendsitzung arbeiten Jugendleiterin Annika Wiegand und ihre Stellvertreterin Elke Morgenstern-Morr gerade am Feinschliff. Die beiden Prunksitzungen werden wieder eine ideale Mischung aus Büttenreden und Tanz sein, verspricht Sitzungspräsident Helmut Morr, der sich besonders darüber freut, dass in Birkenau noch der Gardetanz gepflegt wird.

Für die Jugendsitzung und die erste Prunksitzung am 2. Februar sind noch Karten erhältlich, dagegen ist der Samstag so gut wie ausverkauft.

Liewerschbescher Riewelescher

Beide Prunksitzungen der Liewerschbescher Riewelescher – am 3. und 10. Februar – sind bereits ausverkauft. Unter dem Motto „Mamma mia! – Was werd des wohl soi? Die Riewelescher lade zur Nacht der Musicals oi“ starten die Nieder-Liebersbacher Narren in der fünften Jahreszeit durch. Karten sind unter 0151/74531550 erhältlich

Kinder feiern in Reisen