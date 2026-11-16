Durchwachsener Wochenstart mit Regen und Sturm

Offenbach (dpa) - Die neue Woche beginnt in Deutschland vielerorts ungemütlich und nass. Dabei droht neben kräftigen Schauern und Windböen regional auch Glatteis, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In der Nacht zum Montag kann sich durch gefrierenden Regen demnach vor allem im Südosten sowie in den östlichen Mittelgebirgen Glatteis bilden. Der Frost ist am Morgen schnell verschwunden, der Regen jedoch hält sich tagsüber in weiten Teilen des Landes. Bei Höchstwerten zwischen 4 und 14 Grad gibt es lediglich im Norden und in der südlichen Mitte zeitweise Auflockerungen.

Im Bergland und an den Küsten muss bis zum Abend zudem mit stürmischem Wetter gerechnet werden. In der Nacht klart es im Norden zunehmend auf, örtlich sind jedoch Gewitter möglich. Im Südwesten nimmt der Regen dagegen weiter zu.

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