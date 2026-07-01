Brände

Großeinsatz - Drohte ein verärgerter Mieter mit Brandsätzen?

Nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Ingersheim ermittelt die Polizei. Ein Streit unter Mietern soll vorausgegangen sein. Ein Spezialeinsatzkommando ist vor Ort.

Die Polizei war mit zahlreichen Kräften am Ort. Foto: Karsten Schmalz/KS-Images/dpa
Die Polizei war mit zahlreichen Kräften am Ort.

Ingersheim (dpa) - Eskalierte da ein Streit unter Mietern? In Ingersheim nahe Ludwigsburg soll ein verärgerter Mieter ein Feuer in einem Mehrparteienhaus mit Brandsätzen ausgelöst haben. Es soll nach weiteren Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch damit gedroht worden sein, Sprengsätze in dem Haus zu zünden. Grund sei ein Streit unter den Mietern gewesen. Die Polizei äußerte sich dazu auf Nachfrage nicht. Es sei aber ein Spezialeinsatzkommando am Ort, teilte sie mit. 

Das Feuer hatte am Mittag im Ortsteil Kleiningersheim den Dachstuhl eines Hauses in Brand gesetzt. Schnell hatten die Flammen den Dachstuhl erfasst, der komplett ausbrannte. Rauchschwaden standen in der Straße, die von der Polizei gesperrt und gesichert wurde. 

Verschanzt sich jemand im Haus?

Es sei mutmaßlich noch ein Mensch im Gebäude, der «mit dem Brandgeschehen in Verbindung» gebracht werden könnte, teilte die Polizei mit. Derzeit werde versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Laut Polizei wurde bislang ein Mensch verletzt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Im Zuge des Brandes habe es zudem eine Verpuffung im Wohnhaus gegeben. Aus Sicherheitsgründen seien mehrere umliegende Gebäude in der engen Straße geräumt worden. Es sei wichtig für Anwohner, den Bereich des Einsatzes zu verlassen.

Kleiningersheim ist neben Großingersheim der zweite Ortsteil der 6.400-Einwohner-Gemeinde Ingersheim. Die beiden Ortsteile liegen knapp drei Kilometer voneinander entfernt. In Kleiningersheim leben rund 1.500 Menschen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in Gerätehalle
Ortenaukreis

Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in Gerätehalle

In einem Industriegebiet in Kappelrodeck fängt eine Halle in der Nacht Feuer. Die Löscharbeiten dauern bis in die Morgenstunden.

20.05.2026

Feuer an Mülltonnen-Verschlag beschädigt auch Dachstuhl
Brände

Feuer an Mülltonnen-Verschlag beschädigt auch Dachstuhl

Ein Brand an einem Mülltonnen-Verschlag greift auf den Dachstuhl eines Wohnhauses über. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

23.11.2025

Großeinsatz in Stuttgart - zwei Feuerwehr-Kräfte verletzt
Brände

Großeinsatz in Stuttgart - zwei Feuerwehr-Kräfte verletzt

Ein brennender Dachstuhl hat rund 100 Feuerwehrkräfte gefordert. Das Wetter hat die Löscharbeiten erschwert - und weitere Evakuierungen erfordert.

25.10.2025

Hirschberg: Dachstuhl in Reihenhaus ausgebrannt
Blaulicht

Hirschberg: Dachstuhl in Reihenhaus ausgebrannt

Die Feuerwehr rückte am frühen Freitagmorgen zu einem Großeinsatz in die Hirschberger Bahnhofstraße aus. Der Schaden liegt wohl im sechsstelligen Bereich.

21.03.2025

Kassel

Großeinsatz der Feuerwehr wegen brennenden Dachstuhls

Im Dachstuhl eines Hauses in Kassel ist in der Nacht zu Sonntag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Dabei kam auch großes Gerät zum Einsatz.

21.04.2024