Großeinsatz - Drohte ein verärgerter Mieter mit Brandsätzen?

Ingersheim (dpa) - Eskalierte da ein Streit unter Mietern? In Ingersheim nahe Ludwigsburg soll ein verärgerter Mieter ein Feuer in einem Mehrparteienhaus mit Brandsätzen ausgelöst haben. Es soll nach weiteren Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch damit gedroht worden sein, Sprengsätze in dem Haus zu zünden. Grund sei ein Streit unter den Mietern gewesen. Die Polizei äußerte sich dazu auf Nachfrage nicht. Es sei aber ein Spezialeinsatzkommando am Ort, teilte sie mit.

Das Feuer hatte am Mittag im Ortsteil Kleiningersheim den Dachstuhl eines Hauses in Brand gesetzt. Schnell hatten die Flammen den Dachstuhl erfasst, der komplett ausbrannte. Rauchschwaden standen in der Straße, die von der Polizei gesperrt und gesichert wurde.

Verschanzt sich jemand im Haus?

Es sei mutmaßlich noch ein Mensch im Gebäude, der «mit dem Brandgeschehen in Verbindung» gebracht werden könnte, teilte die Polizei mit. Derzeit werde versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Laut Polizei wurde bislang ein Mensch verletzt.

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Im Zuge des Brandes habe es zudem eine Verpuffung im Wohnhaus gegeben. Aus Sicherheitsgründen seien mehrere umliegende Gebäude in der engen Straße geräumt worden. Es sei wichtig für Anwohner, den Bereich des Einsatzes zu verlassen.