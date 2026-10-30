Mutmaßliches Tötungsdelikt

Leichenteile im Rhein: Tatverdächtiger festgenommen

Am und im Rhein werden in der Schweiz Leichenteile gefunden. Das Opfer wohnte in einem Asylheim. Die Ermittlungen führen zu einem Mitbewohner.

Nach dem Fund von Leichenteilen im Rhein auf Schweizer Gebiet ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. (Symbolbild) Foto: Andreas Becker/KEYSTONE/dpa
Nach dem Fund von Leichenteilen im Rhein auf Schweizer Gebiet ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. (Symbolbild)

Stein (dpa) - Nach dem Fund von Leichenteilen in der Schweiz hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handle sich um einen 43 Jahre alten Mann aus Bangladesch, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Beschuldigte habe sich mit dem Opfer ein Zimmer in einer Asylunterkunft geteilt, hieß es.

Die Leichenteile des Mannes waren laut Behörden am vergangenen Sonntag im Rhein und in der Nähe des Ufers in Abfallsäcken gefunden worden. Das Opfer wurde als 33-Jähriger aus Burundi identifiziert, der in dem Asylheim in Stein nahe der deutschen Grenze lebte und als vermisst gemeldet worden war. 

Bei einer Durchsuchung des Asylheims seien Beweismittel gesichert worden, die den Tatverdacht gegen den Mitbewohner erhärteten, so die Staatsanwaltschaft weiter. 

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Hintergründe noch unklar

Der genaue Tathergang und die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Es bestünden derzeit keine Hinweise auf ein politisch oder religiös motiviertes Tötungsdelikt, hieß es. Im Verlauf der Ermittlungen habe der Tatverdächtige psychische Auffälligkeiten gezeigt. Ob diese für die Tat eine Rolle spielten, sei Gegenstand weiterer Abklärungen.

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