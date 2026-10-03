Notfälle

US-Küstenwache sucht nach verschwundenem Flugzeug

Ein Kleinflugzeug hebt in Bermuda ab und fliegt in Richtung Boston. Plötzlich bricht der Kontakt zu der Maschine ab. Auch Stunden danach bleibt vieles offen.

Die US-Küstenwache sucht nach einem verschwundenen Flugzeug. (Symbolbild) Foto: Denis Poroy/FR59680 AP/AP/dpa
Die US-Küstenwache sucht nach einem verschwundenen Flugzeug. (Symbolbild)

Nantucket/Boston (dpa) - Die US-Küstenwache sucht vor der Ostküste der Vereinigten Staaten nach einem verschwundenen Kleinflugzeug. Am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) sei der Kontakt zur Maschine abgebrochen, teilte die Küstenwache im Nordosten der USA unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde FAA mit. Suchtrupps fahndeten auf dem Wasser sowie aus der Luft nach dem Flugzeug, in dem sechs Menschen gewesen sein sollen.

Nach Daten des Flugdienstes Flightradar24 startete die Maschine des Typs Gulfstream G100 mit dem Luftfahrzeugkennzeichen C-GRJP um 00:41 Uhr von Bermuda aus. Nach gut einer Stunde brach das Signal des Flugzeugs ab, die Aufzeichnung endet abrupt über dem Ozean. Die Maschine sollte nach Boston im US-Bundesstaat Massachusetts fliegen. 

Registriert ist die Maschine auf Latitude Air Ambulance, ein auf medizinische Transporte spezialisiertes Unternehmen mit Sitz im kanadischen Hamilton.

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