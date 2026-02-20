Mannheim: Junge Männer randalieren an Haltestellte in Feudenheim
Die Randalierer zerbrechen in Mannheim-Feudenheim eine Scheibe am Haltestellenhäuschen. Die Polizei sucht Zeugen.
Mannheim. Eine Gruppe junger Männer hat am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr an der Haltestelle „Talstraße“ im Mannheimer Stadtteil Feudenheim randaliert. Wie die Polizei berichtet, zerstörten sie dabei eine Glasscheibe des Haltestellenhäuschens. Laut ersten Ermittlungen entfernten sich die noch unbekannten Personen anschließend mit einem Bus der Linie 50 in Richtung OEG-Bahnhof vom Tatort.
Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 718490 zu melden. (sig)