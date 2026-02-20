Zeugenaufruf

Mannheim: Junge Männer randalieren an Haltestellte in Feudenheim

Die Randalierer zerbrechen in Mannheim-Feudenheim eine Scheibe am Haltestellenhäuschen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Männer beschädigten ein Haltestellehäuschen in Feudenheim (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Männer beschädigten ein Haltestellehäuschen in Feudenheim (Symbolbild).

Mannheim. Eine Gruppe junger Männer hat am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr an der Haltestelle „Talstraße“ im Mannheimer Stadtteil Feudenheim randaliert. Wie die Polizei berichtet, zerstörten sie dabei eine Glasscheibe des Haltestellenhäuschens. Laut ersten Ermittlungen entfernten sich die noch unbekannten Personen anschließend mit einem Bus der Linie 50 in Richtung OEG-Bahnhof vom Tatort.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 718490 zu melden. (sig)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Gruppe junger Männer greift 37-Jährigen an Haltestelle an
Mit Pfefferspray und Stock

Mannheim: Gruppe junger Männer greift 37-Jährigen an Haltestelle an

Mindestens zehn junge Männer greifen am Montagabend einen 37-Jährigen an der Mannheimer Straßenbahnhaltestelle „Neumarkt“ an. Er wird verletzt.

10.02.2026

Mannheim: 20 Jugendliche randalieren in Silvesternacht - verletzte Polizisten 
Einsatzbilanz

Mannheim: 20 Jugendliche randalieren in Silvesternacht - verletzte Polizisten 

Die Polizei zieht eine erste Bilanz nach der Silvesternacht. Gezielt seien Beamte mit Knallkörpern und Raketen beschossen worden. Besonders im Stadtteil Schönau hielten 20 Jugendliche die Polizei auf Trab.

01.01.2026

Mannheim: Junge Männer mit Pfefferspray in Innenstadt angegriffen
Zeugenaufruf

Mannheim: Junge Männer mit Pfefferspray in Innenstadt angegriffen

Am Wochenende geraten zwei Gruppen junger Männer aneinander - der Streit eskaliert. Ein 18-Jähriger muss ins Krankenhaus.

02.12.2025

Mannheim: Polizei ermittelt nach Einbruch in Feudenheim
Zeugen gesucht

Mannheim: Polizei ermittelt nach Einbruch in Feudenheim

Ein Unbekannter ist in Mannheim-Feudenheim über den Balkon in eine Wohnung eingebrochen. Es wurden rund 650 Euro entwendet. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit weiteren Taten besteht.

09.10.2025

Weinheim: Zwei Fahrraddiebstähle am Montag - Zeugenaufruf
Mit Täterbeschreibung

Weinheim: Zwei Fahrraddiebstähle am Montag - Zeugenaufruf

Gleich zweimal wollen Unbekannte Fahrräder am helllichten Tag stehlen: einmal an der Haltestelle "Alter OEG Bahnhof", einmal in der Friedrichstraße. Fahrräder sind in Weinheim aktuell wohl sehr begehrt.

24.06.2025