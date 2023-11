Als Wertschätzung für Jäger und ihren Einsatz

Auf vier Pfoten im öffentlichen Interesse unterwegs, das werden nun drei Hunde in Gorxheimertal sein. Schließlich gibt es dort eben diese Anzahl an ausgebildeten Jagdhunden, die künftig von der Hundesteuer befreit sein werden. Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstagabend im Saal des Rathauses hatten die Mandatsträger über eine Neufassung der Hundesteuer-Satzung in puncto Steueraufsicht, Hundesteuererhebung sowie Ordnungswidrigkeiten beraten. In diesem Zuge stimmten die Gemeindevertreter einstimmig einem Antrag der Pro-Tal-Fraktion zu, anerkannte Jagdgebrauchshunde von der Hundesteuer zu befreien.