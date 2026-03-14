Mundart-Kolumne

"De Schorsch" iss beim Wähle oinisches weiß worn

Weil die Wahlschoi riesegrouß sinn, hodd de Schorsch vunn dehoam aus die Kreize gemoachd.

Die Wahlschoi sinn riesegrouß. Desdewäije hodd de Schorsch Briefwoahl gemoachd. Foto: Stefan Jünger/ WNOZ
Die Wahlschoi sinn riesegrouß. Desdewäije hodd de Schorsch Briefwoahl gemoachd.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 8,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-33%

71,88 €

im Jahr

  • Statt 107,88 € nur 71,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
"De Schorsch": Midd Mussigg iss nedd blouß de Hoandkees besser
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Midd Mussigg iss nedd blouß de Hoandkees besser

De Schorsch machd oam Soamsdoach beim Feschd della Müsigg midd.

20.06.2025

"De Schorsch": De Schorsch dudd sisch soi E-Akde uffs Händie loarre
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": De Schorsch dudd sisch soi E-Akde uffs Händie loarre

Der moand, dassme uff die Ar denn haufe Zeid uff de Gass schbarn dudd.

09.05.2025

"De Schorsch": Ess Lärmfeier iss garnedd sou laud
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Ess Lärmfeier iss garnedd sou laud

Dess haasd äwwer nedd, dasses desdewäije dodebei ruhisch zugäih dudd.

04.04.2025

„De Schorsch“: Desdewäije wärd in de Schul wärre mäine Babier gebrauchd
Mundart-Kolumne

„De Schorsch“: Desdewäije wärd in de Schul wärre mäine Babier gebrauchd

De Schorsch glaabd, dass die klaone Zeddel wärre kumme, woanns koa Händies mäi gäwe dudd.

21.03.2025

Im Doal sinn se uffem rischdische Wäg – moanschmol
Mundart-Kolumne "De Schorsch"

Im Doal sinn se uffem rischdische Wäg – moanschmol

De Schorsch glaabd, dass dord oan woas Groußem gebosseld wärd.

28.02.2025