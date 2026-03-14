Mundart-Kolumne "De Schorsch" iss beim Wähle oinisches weiß worn Weil die Wahlschoi riesegrouß sinn, hodd de Schorsch vunn dehoam aus die Kreize gemoachd. von Wolfgang Arnold 14.03.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Stefan Jünger/ WNOZ Die Wahlschoi sinn riesegrouß. Desdewäije hodd de Schorsch Briefwoahl gemoachd. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: