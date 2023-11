Die Tänzerinnen der TG Rimbach bieten eine fulminante Show

Foto: Katrin Oeldorf

Jazztanz in all seinen Facetten und von unterschiedlichen Altersstufen dargeboten: Die Abteilung der TG Rimbach zauberte 20 Nummern auf die Bühne der Südhessenhalle und begeisterte damit das Publikum in der ausverkauften Location. Und dabei wurde auch eine wichtige Botschaft transportiert: Tanzen verbindet.