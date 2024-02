Elegant und mit strahlendem Lächeln

Das muss man sich mal vorstellen: Über Wochen hinweg studieren die beiden Funkenmariechen Melanie Wondra und Hanna Felber einen gemeinsamen Auftritt ein – rund eineinhalb Stunden, ehe die beiden jungen Damen die Bühne betreten sollen, kommt die Nachricht: Hanna ist krank! Genau diese Situation ergab sich vor der ersten Prunksitzung des Birkenauer Carnevalsvereins (BCV) in der Hornbacher Mehrzweckhalle.

Und jetzt? Für die 21-jährige Melanie kein Problem: In Absprache mit ihrer Trainerin Laura Morr betritt sie einfach als Solistin die Bühne und verzaubert das Publikum mit einem Auftritt auf hohem Niveau. Ihr typisch strahlendes Lächeln und ihre Eleganz in der Aufführung forderten eine Zugabe geradezu heraus – hätte Sitzungspräsident Helmut Morr nicht auf die Erkrankung des zweiten Funkenmariechens hingewiesen, niemand der Besucher hätte auch nur geahnt, dass nicht alles nach Plan gelaufen war – zu perfekt war die Performance. Auffallend war, dass Melanie Wondra in keiner Sekunde Nerven gezeigt hat, was angesichts der Umstände nur allzu verständlich gewesen wäre, aber: „Ich war wirklich nicht nervös. Mir hat es vor allem für Hanna leidgetan“, beschreibt die 21-Jährige ihre Emotionen kurz vor dem Auftritt. „Wir haben so viel Arbeit und Mühe in diesen Tanz investiert“, erklärt sie bei einem Redaktionsgespräch, an dem auch Laura und Helmut Morr teilnehmen.

Die Trainerin hatte bereits am Nachmittag von Hanna Felbers Erkrankung erfahren, es aber lieber zunächst für sich behalten. „Ich wollte Melanie nicht scheckig machen“, sagt Laura und unterstreicht damit auch das enge und freundschaftliche Verhältnis zwischen sich und dem Funkenmariechen.

Trainerin der „Blauen Funken“

Bereits mit sechs Jahren begann Laura Morr, damals noch unter ihrem Mädchennamen Seitz, mit dem Gardetanz beim BCV. Schon in ganz jungen Jahren tanzte sie sich in den Vordergrund und wurde in der Session 2016/2017 Fastnachtsprinzessin in Birkenau. Seit 2016 trainiert sie die „Blauen Funken“, das Aushängeschild der BCV-Gardetänzerinnen, zu denen auch Hanna Felber gehört. Auch wenn die Tänzerinnen bei der Ausübung ihres Hobbys Spaß haben sollen, hat Laura Morr hohe Ansprüche an die Mädchen. So wird zum Beispiel im Hinblick auf die Grundschritte und Elemente streng auf die Einhaltung des Reglements des Bundes Deutscher Karneval (BDK) geachtet, der Turniere und Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport ausrichtet. Dem BDK gehören 5300 Vereine mit 2,6 Millionen Mitgliedern an.

Im Gespräch schildern Wondra und ihre Trainerin eine Fülle von spannenden Details rund um den Gardetanz. Kehren wir beispielsweise zu der für zwei Funkenmariechen geplanten Aufführung bei der ersten Prunksitzung zurück – eines der beiden Mädchen muss überraschend absagen, die zweite Tänzerin kommt mit der veränderten Situation aber problemlos zurecht. „Das liegt daran, dass beide von kurzen Phasen und der Schlussfigur abgesehen ihren eigenen Tanz haben“, erklärt Laura Morr, ohne die herausragende Leistung von Melanie Wondra schmälern zu wollen.

Die Trainerin fügt hinzu, wie außerordentlich gut sich beide Tänzerinnen ergänzen: „Hanna Felber steht für die Kraft, Melanie Wondra für die Eleganz.“

Tanzen die große Leidenschaft

Bereits seit 2009 – damals war sie sieben Jahre alt – tanzt Melanie Wondra in den verschiedenen Formationen des BCV mit. „Viele Mädchen aus meiner Grundschulklasse haben das gemacht“, erinnert sich die 21-Jährige, „da dachte ich, probier’s doch auch mal. Ich habe mich von Anfang an richtig angestrengt“ – mit Erfolg, wie die beiden BCV-Prunksitzungen gezeigt haben. Längst ist das Tanzen zu ihrer großen Leidenschaft geworden. Zu ihrem Engagement bei den Birkenauer Fastnachtern widmet sie sich zusätzlich dem Lateinamerikanischen Tanz.

Auch beruflich geht die 21-Jährige ihren Weg und absolviert an der Universitätsklinik in Mannheim gerade eine Ausbildung zur Physiotherapeutin – alles andere als ein leichter Job. Dazu kommen drei- bis fünfmal Tanztraining in der Woche. Kann es da noch andere Hobbys geben? „Mein Abend fängt um zwölf an“, sagt Melanie. „Da bleibt mir keine Zeit.“

Nach der langen Kampagne mit dem ganzen Training und den beiden Auftritten bei den BCV-Prunksitzungen ist nun erst einmal eine Verschnaufpause eingeplant: Vier bis sechs Wochen sollen die BCV-Aktiven Zeit für sich haben, in der sie neue Energie tanken können. Aber, wie sagt Sitzungspräsident Morr: „Nach der Fastnacht ist vor der Fastnacht.“ Für den früheren Bürgermeister genießen der Gardetanz und die Funkenmariechen einen hohen Stellenwert im Carnevalsverein. „Sie sind unser Aushängeschild.“

Für alle Mädchen und Jungen, die einmal selbst auf der Bühne der Jugendsitzung oder der großen Prunksitzungen stehen wollen, hat sich der BCV etwas Besonderes einfallen lassen: Am Samstag, 23. März, sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu einer Schnupperstunde in den TSV-Gymnastikraum (früheres Hallenbad) eingeladen. Willkommen sind alle, die im Gardetanz ihre ersten Schritte machen oder nach einer Pause wieder zurückkehren wollen.

Vier Altersklassen

Zurzeit wird beim BCV in vier Altersklassen getanzt: Die Kleinsten sind die Tanz-Bambini, Kinder im Grundschulalter tanzen in der „Sternchengarde“, die 10- bis 16-Jährigen sind in der Jugendgarde aktiv, die über 16-Jährigen in den „Blauen Funken“. Wer gleich tanzen möchte, sollte Gymnastikschläppchen oder Turnschuhe dabeihaben. „Aber auch wer einfach mal einen Eindruck vom Gardetanz gewinnen möchte, ist eingeladen. Gern zeigen wir den Gästen unsere Kostüme und Federhüte“, sagt Laura Morr. Bei der Schnupperstunde ist für Snacks und Getränke gesorgt. MB

Um Anmeldung wird gebeten. Kontakt: Laura Morr,